Престижный грант ЮНЕСКО в области химии за исследования наноматериалов присвоен российской сотруднице научного центра РАН. Галина Калашникова изучает новейшие способы очистки жидких радиоактивных отходов. Победив в финале международного конкурса, она опередила 114 проектов и ученых из 43 стран.

Престижный грант ЮНЕСКО в области химии за исследования наноматериалов присвоен российской сотруднице научного центра РАН. Галина Калашникова изучает новейшие способы очистки жидких радиоактивных отходов. Победив в финале международного конкурса, она опередила 114 проектов и ученых из 43 стран.Победителями конкурса стали 7 ученых со всего мира. Но на сцене их награждают не только престижной премией, каждый проект получает денежный грант на реализацию.Российский лауреат Галина Калашникова рассказывает, что не смогла привезти кристаллы, которые принесли ей победу, из-за таможенных ограничений. Поэтому показывает их на снимках электронного микроскопа. Мелкопористые титаносиликаты способны превращать промышленные отходы в золото."Уже подтверждено, что мы можем их рекомендовать в качестве сорбентов для очистки сточных вод различных производств тяжелых и цветных металлов, для очистки жидких радиоактивных отходов", — рассказывает Галина Калашникова, научный сотрудник центра наноматериаловедения Кольского научного центра РАН.Отходы металлургических и перерабатывающих предприятий — острая проблема для Апатитов, родины Галины. Домой, в лабораторию Кольского научного центра РАН, химик привезет грант от ЮНЕСКО в размере 35 тысяч долларов.Награждение прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. На одной сцене с россиянкой ученые из Испании, Мексики, Египта, Бангладеш, Зимбабве. Позади жесткая борьба, ведь только в финал вышли 114 заявок."Мы были очень рады победить в таком конкурсе, это престижный конкурс", — говорит Галина Калашникова, научный сотрудник центра наноматериаловедения Кольского научного центра РАН.У изобретения команды Галины Калашниковой есть только два зарубежных аналога, причем они менее эффективные. На разработку этой технологии у российских химиков ушло 8 лет. И останавливаться на достигнутом они не собираются.