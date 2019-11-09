В последнее время проблемы экологии все чаще поднимаются в кругах российского шоу-бизнеса. К числу защитников окружающей среды присоединилась и популярная певица Саша Савельева.

В последнее время проблемы экологии все чаще поднимаются в кругах российского шоу-бизнеса. К числу защитников окружающей среды присоединилась и популярная певица Саша Савельева.Накануне экс-участница группы "Фабрика" опубликовала на своей странице пост, который, скорее, можно назвать настоящим криком души. Она призналась, что около года назад столкнулась с настоящим кризисом. На тот момент она как раз была на седьмом месяце беременности."Муж приходит с работы, а я рыдаю. Не могла остановить слезы", – поделилась Савельева.Как оказалось, исполнительницу так глубоко взволновали экологические проблемы. И тогда ее супруг – актер Кирилл Сафонов предложил ей выплеснуть эмоции в другом формате. Именно тогда и родилась идея создания фотопроекта с участием Саши."Прошло время, родился Леон, а я все не решалась поделиться с вами своими мыслями", – призналась солистка.Светская дива отметила, что не призывает на баррикады из биоразлагаемых материалов. "Просто прошу, давайте вместе подумаем над этим. Давайте подумаем, как прожить так, чтобы было что оставить детям", – высказалась артистка.8 Ноя 2019 в 4:47 PSTПо словам исполнительницы, она не стесняется своих страхов. Савельева очень переживает за будущее детей. "Какими деньгами можно измерить чистый воздух для наших детей и внуков?", – недоумевает супруга Сафонова.