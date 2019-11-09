Специалисты Сбербанка устранили сбой в работе системы Сбербанк онлайн и в устройствах самообслуживания (в том числе банкоматах).

Специалисты Сбербанка устранили сбой в работе системы "Сбербанк онлайн" и в устройствах самообслуживания (в том числе банкоматах)."Все системы банка работают в штатном режиме", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.Ранее клиенты банка сообщали, что не могут зайти в приложение "Сбербанк онлайн". По данным портала Downdetector.ru, который специализируется на мониторинге популярных интернет-сайтов, проблемы начались около 16 часов по московскому времени. Около 75% пользователей сообщали, что не могут войти в приложение, а 15% жаловались на проблемы в работе всех сервисов банка. Сложности с доступом наблюдались у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Волгограда, Краснодара и ряда других российских городов.Позднее в пресс-службе подтвердили, что сбой коснулся также устройств самообслуживания, однако офисы банка проблема не затронула.