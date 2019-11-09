Россиянин Денис Лисов с тремя дочерьми, за чьей судьбой пристально следили в нашей стране, прилетел в Хабаровск. Чтобы вернуть детей, отцу пришлось тайно забрать их из приемной семьи в Швеции. Путь на родину занял несколько лет.

Россиянин Денис Лисов с тремя дочерьми, за чьей судьбой пристально следили в нашей стране, прилетел в Хабаровск. Чтобы вернуть детей, отцу пришлось тайно забрать их из приемной семьи в Швеции. Путь на родину занял несколько лет.Немного растерянный и уставший не только от семичасового перелета — от всего, что пришлось пережить за последнее время, — Денис наконец-то дома. Девочки уже ждут в машине. Чтобы не беспокоить лишний раз, их вывели отдельно.Слезы радости и крепкие объятья. В аэропорту Дениса встречают многочисленные родственники и друзья."Еле стою на ногах, честно. Переживаю, конечно, Серафиму с Алисой я вообще не видела. Сейчас — именно слезы счастья", — делится Наталья Шастина.Счастья от того, что сложная дорога домой из Швеции, куда в 2011 переехали Лисовы, все же завершилась благополучно.Почти восемь лет с того момента, как родственники виделись последний раз. И два года волнительного ожидания и переживания от непонимания того, как разрешится ситуация. Поэтому 30 минут в аэропорту, кажется, тянутся столько же.В 2017 из-за продолжительной болезни матери органы опеки Швеции забрали у отца трех дочерей и передали их в мусульманскую семью."С самого начала я для себя поставил цель, что если у меня не получится на законном уровне в течение быстрого времени все решить, я все равно заберу их другими методами", — говорит Денис Лисов.Пришлось пойти на крайние меры — выкрасть детей и бежать на родину через Польшу. Его поступок считают не только решительным — правильным. Поддержать приехали даже те, кто с семьей лично не знаком."По-нашему — это герой, конечно, настоящий отец, таких людей сейчас мало. Насколько он спокоен — не знаю, хватило бы мне терпения на все это", — говорит сосед — Дмитрий Кукушкин.Теперь еще надо немало терпения на решение всех юридических вопросов. Денис с детьми до сих пор в международном розыске. А дома надо восстанавливать все документы, устраиваться на работу, вновь обживаться в хабаровской квартире и определять девочек в детский сад и школу."Наша задача — оказать им в этом содействие. И обязательно, конечно, это меры социальной поддержки: детские пособия, материальная помощь", — говорит начальник отдела опеки Министерства социальной защиты Правительства Хабаровского края Наталья Меньшикова.Решением этих вопросов займутся в понедельник. Сегодня же Денис с тремя дочками отправляется к своему отцу, с которым не виделся долгих восемь лет.