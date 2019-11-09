Российская фигуристка Анна Щербакова осталась довольна собственным прокатом произвольной программы на этапе Гран-при в Китае, завершившийся ее победой. 15-летняя россиянка отметила, что испытывала сильные переживания накануне выступления и не считает его идеальным.

Российская фигуристка Анна Щербакова осталась довольна собственным прокатом произвольной программы на этапе Гран-при в Китае, завершившийся ее победой. 15-летняя россиянка отметила, что испытывала сильные переживания накануне выступления и не считает его идеальным."В целом я довольна, прокат был довольно неплохой, рабочий. Это хорошо, но не идеально – были моменты, которые можно было сделать лучше, — признается Щербакова, слова которой приводит ТАСС. – Впрочем, это говорит только о том, что нужно работать. Буду исправляться"."Очень приятно то, как меня здесь поддерживают. Было облегчение по окончании проката, ведь он дался мне непросто – я сильно нервничала перед ним, поэтому была рада, когда все завершилось. На моем поклоне с трибун полетело так много игрушек, было много криков с трибун – очень приятно".Напомним, что для юной Щербаковой эта победа стал второй на этапах Гран-при текущего сезона. Ранее она победила в США. Всего же у российских спортсменок четыре победы на четырех этапах: в Канаде первенствовала Александра Трусова, а в Гренобле – Алена Косторная.