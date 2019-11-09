Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Киевском международном экономическом форуме, где сообщил, что иностранцы приехали в действительно феноменальную страну, являющуюся одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Киевском международном экономическом форуме, где сообщил, чтоиностранцы приехали в "действительно феноменальную страну", являющуюся "одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля".Оказывается, что это было еще не все, и глава Украины решил продолжить свою речь и заявил, что украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли. Но на этом он не остановился и продолжил вещать с трибуны о своей неординарном видении мира."Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет, создали такие сервисы, как PayPal и WhatsApp", – заявил Зеленский.По его словам, Украина является алмазом, которому нужны внутренние реформы и внешние инвестиции для превращения в настоящий бриллиант не только в сердце Европы, но и во всем мире.Пользователи соцсетей сразу же начали шутить на тему того, что все в мире было сделано украинцами, просто никто об этом не знает.