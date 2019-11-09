Певец откровенно рассказал о своих страхах и о том, что ему не нравится в людях. Он также признался, что сильно переживает, когда видит чью-то боль или беду.

Певец откровенно рассказал о своих страхах и о том, что ему не нравится в людях. Он также признался, что сильно переживает, когда видит чью-то боль или беду.По его словам, ему действительно становится грустно, когда кому-то плохо. Певец отметил, что сейчас очень сильно волнуется за Анастасию Заворотнюк."Мы много раз работали вместе: каждый день – только вспомню о ней, и слеза прошибает", – сообщил Шура в интервью изданию Star Hit.Кроме того, артист также рассказал, что не любит, когда человек говорит неправду. Он подчеркнул, что ненавидит вранье, лесть и лукавство. Певец считает это высшей степенью подлости.21 Окт 2019 в 1:25 PDT