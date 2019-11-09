Москва готовит зеркальный ответ на давление на российские СМИ в США и Европе. Как защитить суверенитет в информационном пространстве, обсуждали профильные комиссии Госдумы и Совета Федерации.

Москва готовит зеркальный ответ на давление на российские СМИ в США и Европе. Как защитить суверенитет в информационном пространстве, обсуждали профильные комиссии Госдумы и Совета Федерации.Среди предлагаемых мер — обязать все зарубежные СМИ, признанные в нашей стране иностранными агентами, получать статус юридических лиц, чтобы нести ответственность по российским законам.Статус иноагента могут присвоить и физическим лицам в случае, если они распространяют информацию, в том числе в Интернете, и получают при этом финансовую поддержку из-за рубежа. Похожая практика, кстати, давно действует и в других странах.