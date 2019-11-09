Посадка Гороблагодатская, вот услуги железной дороги, - очевидец запечатлела на видео необычную посадку пассажиров в электропоезд на станции в Свердловской области. Чтобы облегчить процесс, сотрудники РЖД использовали стул, заботливо подставив его к дверям вагона.

В Сети опубликованы кадры необычной посадки пассажиров в электропоезд с использованием подручного предмета. Как утверждает автор видео, события, попавшие в объектив его смартфона, разворачивались на станции Гороблагодатская, расположенной в городе Кушва в Свердловской области.На записи видно, как пассажиры, преимущественно – женщины, пытаются попасть в вагон электрички без использования платформы.Чтобы облегчить посадку "с грунта", работницы железных дорог принесли стул, который заботливо подставили к дверям. С его помощью люди и забирались в поезд.