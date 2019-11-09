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<a href="https://33live.ru/novosti/09-11-2019-subbota-s-tatyanoj-voroncovoj.html" target="_blank">Суббота с Татьяной Воронцовой</a> - - Лес..как источник вдохновения ....приглашаем в субботу на фотосессию - Этим утром вспомним о силе богатырской ... и ходьбе северной...которым все возрасты покорны - Напомним, какую роль сыграло 9 ноября в жизни ливерпульской четверки - И посмотрим в небо на явление, которое наблюдал первый русский астроном из Старого Погоста...