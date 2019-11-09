Головинский суд Москвы обратил в доход государства деньги, недвижимость и предметы роскоши полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве, и его семьи, на сумму в 6 миллиардов 300 миллионов рублей.

Головинский суд Москвы обратил в доход государства деньги, недвижимость и предметы роскоши полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве, и его семьи, на сумму в 6 миллиардов 300 миллионов рублей.Как передает ТАСС, тем самым судья Оксана Мрыхина частично удовлетворила иск Генпрокуратуры, отказавшись лишь обращать в доход государства квартиру сестры чекиста.Ранее сообщалось о том, проверка Генеральной прокуратуры РФ установила, что экс-руководитель 2-го отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России Кирилл Черкалин предоставлял неполные сведения о своих доходах.В итоге надзорное ведомство направило в суд иск об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7116 квадратных метров, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 миллионов рублей, 72 миллионов долларов и 8 миллионов евро. Столь внушительные суммы были обнаружены при обысках в квартире, служебном кабинете и автомобиле полковника ФСБ.