В 9 ноября стартует новое реалити Яна Супер, которое расскажет о жизни известного продюсера Яны Рудковской и ее семьи. Однако не все ее члены поддержали идею с шоу.

В 9 ноября стартует новое реалити "Яна Супер", которое расскажет о жизни известного продюсера Яны Рудковской и ее семьи. Однако не все ее члены поддержали идею с шоу.В Сети появилось видео, в котором сын Рудковской Саша, известный как Гном Гномыч, устроил родителям истерику по поводу предстоящих съемок. Он наотрез отказался сниматься и потребовал прекратить все разговоры об этом."Какие съемки?! Я не буду сниматься, вы задолбали. Я не хочу сниматься каждый день. Я просто не буду сниматься уже никогда, это тупо. Закончили эту тему", – сказал шестилетний сын звездной пары.Яна попросила сына не капризничать и пообещала, что съемки не будут проходить каждый день. Разозленный мальчик спрятался за шторой и потребовал предложить ему в обмен на согласие что-то весомое."Если не каждый день, тогда за собаку! Все!" – заявил Гном Гномыч.8 Ноя 2019 в 7:31 PST