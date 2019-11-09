После скандального развода с бывшим супругом Татьяна Буланова, наконец, встретила новую любовь. Она не слишком многословна в отношении своей личной жизни, но, тем не менее, некоторые моменты о своем избраннике она все-таки рассказала.

После скандального развода с бывшим супругом Татьяна Буланова, наконец, встретила новую любовь. Она не слишком многословна в отношении своей личной жизни, но, тем не менее, некоторые моменты о своем избраннике она все-таки рассказала.По словам эстрадной певицы, ее мужчина очень искренний, воспитанный и адекватный. Она также уверена, что этот человек сможет сохранить ей верность.Сейчас их отношения на стадии конфетно-букетного периода. Тем не менее, Таня серьезно настроена и уже подумывает о свадьбе. Но ухажер делать предложение руки и сердца пока не спешит.На счет детей артистка оказалась довольна категоричной. Рожать третьего малыша в 50-летнем возрасте она категорически отказывается. Зато мечтает стать бабушкой.Судя по всему, старший сын исполнительницы Александр собирается жениться. По словам Булановой, у молодого человека уже есть конкретные планы на создание новой ячейки общества. Сама Татьяна в дела наследника не лезет. Она пообещала принять любой его выбор.6 Ноя 2019 в 2:50 PSTНапомним, долгое время певица была замужем за Владиславом Радимовым. Супруги прожили вместе 11 лет. В один день Булатова узнала об изменах экс-возлюбленного. Оказалось, он встречался за ее спиной с ее же подругой. Простить такое предательство Татьяна не смогла и моментально подала на развод.