В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским."Я обнародую его, если они хотят", — цитирует слова американского президента телеканал CBS.При этом Трамп указывает, что не хотел бы это делать, потому что "это очень плохой прецедент". При этом президент США подчеркнул, что это был очень хороший разговор.Речь идет о беседе Трампа и Зеленского, которая состоялась еще до 25 июля 2019 года, передает "Интерфакс".Ранее переговоры, состоявшиеся между лидерами 25 июля, стали причиной крупного политического скандала в США. Трампа обвинили в том, что он якобы оказывал давление на Зеленского, убеждая его начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.В итоге Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Но это не помогло. 24 сентября демократы в Палате представителей все равно инициировали процедуру импичмента Трампа.