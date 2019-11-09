Президент США Дональд Трамп не исключил возможности того, что он посетит Парад Победы в Москве в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности того, что он посетит Парад Победы в Москве в 2020 году.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал американский телеканал CNN со ссылкой на соответствующее заявление главы Белого дома.7 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что на встрече в японской Осаке 28 июня 2019 года в ходе беседы с Владимиром Путиным Трамп весьма позитивно отреагировал на приглашение. При этом Ушаков подчеркнул, что конкретного ответа Кремль от президента США пока еще не получил.