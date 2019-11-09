Президент США Дональд Трамп назвал утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и его связях с Россией самой большой ложью. Об этом он заявил в пятницу, выступая на предвыборном митинге в Атланте, штат Джорджия.

Президент США Дональд Трамп назвал утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и его связях с Россией самой большой ложью. Об этом он заявил в пятницу, выступая на предвыборном митинге в Атланте, штат Джорджия, сообщает телеканал "Россия 24"."Все три года демократы были одержимы бредовой задачей — пересмотреть итоги выборов 2016 года, по сути, низвергнуть американскую демократию, — сказал он. — Сначала выдумали эту историю с Россией, [потом] был доклад [спецпрокурора США Роберта] Мюллера. Это самая большая ложь, которую говорили когда-либо американцам".