В китайском городе Чунцин стартовал четвертый этап серии Гран-При по фигурному катанию. В женской части соревнований российскую команду представляли три фигуристки - Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

В китайском городе Чунцин стартовал четвертый этап серии Гран-При по фигурному катанию. В женской части соревнований российскую команду представляли три фигуристки -Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.Как передает "Комсомольская правда", лучше всех выступила Аня, которая стала первой по итогам стартового проката. Туктамышева на этот раз показала куда более слабые результаты, чем обычно из-за допущенных ошибок во время своего выступления.Лизаупала с тройного акселя, который был заявлен первым прыжком у фигуристки в короткой программе. А после тройного флипа она сделала тулуп только в два оборота. И арбитры все увидели, поставив ей 65,57 балла. Она – четвертая.Второе место после короткой программы – у японки Сатоко Мияхары (68,91 балла). А "бронза" промежуточная – у Амбер Гленн из США, набравшей 67,69 балла.