Генеральная прокуратура России потребует обратить в доход государства почти 860 объектов недвижимости, которые принадлежат бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и 45 соответчикам.

Генеральная прокуратура России потребует обратить в доход государства почти 860 объектов недвижимости, которые принадлежат бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и 45 соответчикам.В ходе дополнительной прокурорской проверки было выявлено 858 объектов недвижимости, которые приобрели с 2003 по 2018 год Шестун и иные лица под его руководством. Их общая кадастровая стоимость составляет более одного миллиарда рублей. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.В доход государства уже обращено некоторое имущество Шестуна и его подчиненных. В числе новой обнаруженной недвижимости 780 объектов, которые располагаются в Серпуховском районе. Их общая площадь составляет более трех миллионов квадратных метров. Часть имущества уже отчуждена, полученные деньги Шестун и люди из его близкого круга обратили в свою пользу. Для того, чтобы расходы соответствовали доходам, злоумышленники намеренно кратно занижали стоимость дорогостоящего имущества. Представитель Генпрокуратуры Куренной отметил, что информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Шестуном скрывалась.Бывший глава Серпуховского района был арестован в июне 2018 года. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере, легализации денежных средств, которые получил преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности, а также получении взятки в особо крупном размере. Таким образом, уголовное дело Шестуна насчитывает в настоящее время 170 томов.Экс-чиновник своей вины не признает. В июне 2019 года во время судебного заседания Шестун порезал себе левую руку в знак протеста против уголовного преследования.