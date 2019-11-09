Стало понятно, для чего украинские военные на линии разграничения в Донбассе разыгрывали спектакль для европейских послов, пообещав начать разведение сил у поселка Петровское уже 8 ноября, вопреки согласованиям с ОБСЕ и Донецком.

Стало понятно, для чего украинские военные на линии разграничения в Донбассе разыгрывали спектакль для европейских послов, пообещав начать разведение сил у поселка Петровское уже 8 ноября, вопреки согласованиям с ОБСЕ и Донецком. Они попытались обвинить в срыве процесса ополченцев, хотя развод сил назначен на 9 ноября. Согласованную дату сегодня подтвердили и международные наблюдатели, и представители ДНР.Позиции украинских военных сейчас видны из окопов, которые удерживают бойцы Донецкой народной милиции. В их сторону пули летят каждый день.- Снайпер работает по этим позициям по всей линии.О разведении сторон договорились еще три года назад — в 2016 году. Передовые окопы ДНР — это линия, на которую донецкие силы тогда и отошли. Украинские военные договоренности несколько лет игнорируют.- Они за три года значительно продвинулись в сторону наших позиций, обустроили фортификационные сооружения в серой зоне.Петровское — третий участок, где решено под наблюдением ОБСЕ отвести войска на позиции, определенные Минскими соглашениями. Донецкие силы большей частью уже там и находятся, остальные подразделения готовы к отводу."Украина с самого начала все время под любым предлогом отказывалась это делать. Мы же всегда заявляли: мы готовы в любой момент, в любое время", — говорит Эдуард Басурин, официальный представитель управления Народной милиции ДНР.Киев активно пытается представить ситуацию совсем в другом свете. Накануне на позиции украинских военных привезли европейских дипломатов. Представителей Германии, США, Великобритании и Франции пытались убедить, что Украина, наконец, готова выполнять соглашения, но по собственному сценарию. Хотя по согласованию с ОБСЕ разведение сил в районе Петровского должно начаться только 9 ноября, украинские военные объявили, что начнут уже сегодня — 8 ноября."В 12 часов мы запустим белую ракету, что будет сигнализировать противнику про нашу готовность", — пообещал Владимир Кравченко, командующий операцией объединенных сил в Донбассе.Но украинские военные снова всех обманули. 8 ноября белой ракеты так никто и не дождался.Окраина села Петровское. Меньше чем в километре отсюда находятся украинские позиции, которые должны быть отведены. Время истекло, но ракеты так и не было. Контрольная комиссия назначила согласованное разведение сторон на 9 ноября.Мирные жители по обе стороны от линии соприкосновения надеются, что после этого здесь хотя бы прекратится стрельба. Под наблюдением ОБСЕ разведение сил должно начаться в полдень 9 ноября.