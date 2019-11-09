На разведение сил в Петровском украинской стороне понадобится трое суток, ДНР хватит 24 часов, сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов. На территории поселения не должно остаться никаких милитаризованных формирований

На разведение сил в Петровском украинской стороне понадобится трое суток, ДНР хватит 24 часов, сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов. На территории поселения не должно остаться никаких милитаризованных формирований.По словам Якубова, переговоры между двумя сторонами были сложнейшими и заняли двое суток. Договоренность были достигнута при содействии Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ. Наблюдатели будут отслеживать процесс развода в течение всего отведенного времени.После разведения начнется процесс разминирования и разбор фортификационных сооружений.В Петровском разведение сил и средств началось сегодня утром. Это одно из условий проведения саммита "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия,Франция). На двух участках – в поселке станицы Луганской и городе Золотом - разведение уже состоялось, передает "Интерфакс".