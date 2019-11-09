Два человека погибли, семь пропали без вести, 35 были ранены и более 100 домов были разрушены лесными пожарами, разрушающими пораженное засухой восточное побережье Австралии, сообщили официальные лица в субботу.

Два человека погибли, семь пропали без вести, 35 были ранены и более 100 домов были разрушены лесными пожарами, разрушающими пораженное засухой восточное побережье Австралии, сообщили официальные лица в субботу.Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян заявила журналистам, что число погибших может возрасти в течение дня, отмечает телеканал "Россия 24".