Полицейские задержали подозреваемых в похищении мужчины в дилерском автоцентре на Рублевском шоссе.

Полицейские задержали подозреваемых в похищении мужчины в дилерском автоцентре на Рублевском шоссе.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по Москве.Сообщается, что тревожное сообщение о том, что двое неизвестных связали и силой посадили в автомобиль мужчину, поступил в полицию 8 ноября в 17:15 мск.Был объявлен план "Перехват" по городу, в результате чего оперативниками уголовного розыска и сотрудниками дорожно-патрульной службы столичного Западного административного округа, машина и ее пассажиры были быстро задержаны. На заднем сидении был обнаружен связанный заложник.