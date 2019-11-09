В отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в развратных действиях и изнасиловании, возбуждено еще два уголовных дела. Он обвиняется в развратных действиях и истязании несовершеннолетних.

В отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в развратных действиях и изнасиловании, возбуждено еще два уголовных дела.Об этом сообщил ТАСС адвокат настоятеля обители милосердия в поселке Саракташ (Оренбургская область) Эльдар Шарафутдинов. По его словам, два уголовных дела возбуждены по идентичным статьям, они относятся к 2001 и 2005 годам.Причиной возбуждения уголовных дел стало заявление одной из приемных дочерей Стремского. Девушка, являющаяся уже совершеннолетней, более четырнадцати лет молчала о совершенных в ее отношении преступлениях. Этот факт вызывает сомнения у адвоката. По словам Шарафутдинова, следствие может прекратить уголовные дела, обвинения по ним не предъявлены.Священник Николай Стремский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса России. В их числе изнасилование несовершеннолетней, развратные действия по отношению к двум или более несовершеннолетним, а также неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Потерпевшими являются семь детей, которые находились под опекой Стремского.По данным следствия, священник неоднократно совершал противоправные действия по отношению к несовершеннолетним с января по август 2018 года. Всего Стремским были усыновлены 33 ребенка, еще 40 детей находились под его опекой. В настоящее время священник освобожден от обязанностей опекуна.