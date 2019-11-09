Росстат назвал регион России, в котором мужчин больше, чем женщин. Это единственный регион с подобным соотношением населения.

Речь идет о Чукотском автономном округе, пишет "Российская газета". Правда, преобладание мужского пола среди населения здесь минимально – 50,11% мужчин против 49,89% женщин.Число мужчин практически равняется числу женщин в Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Чечне и Ханты-Мансийском автономном округе.В других регионах разрыв между мужским и женским населением составляет больше 5%. Меньше всего мужчин живет в Новгородской области, Петербурге, Тульской области, Ингушетии, Ивановской и Ярославской областях.