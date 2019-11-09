Госсекретарь США выступил на мероприятии, посвященном 30-й годовщине падения Берлинской стены. Во время своей речи он сделал несколько критических замечаний в сторону Кремля.

Госсекретарь США выступил на мероприятии, посвященном 30-й годовщине падения Берлинской стены. Во время своей речи он сделал несколько критических замечаний в сторону Кремля.По его словам, Россия на сегодняшний день находится под руководством бывшего офицера КГБ, который "вторгается в соседние страны и убивает политических оппонентов". Также Помпео считает, что поставки энергоносителей в Европу не должны зависеть исключительно от президента России Владимира Путина, передает "ПолитНавигатор".Госсекретарь отметил, что Америке “нерационально считать Россию достойным партнером”, в том числе и в ближневосточной политике. В частности, Помпео подчеркнул, что Вашингтон стремился возобновить переговоры с Ираном по ядерной программе давлением на Тегеран в кооперации с другими странами.