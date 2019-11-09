Накануне стало известно о госпитализации актера Игоря Верника. О его текущем состоянии высказался брат-близнец Вадим.

Накануне стало известно о госпитализации актера Игоря Верника. О его текущем состоянии высказался брат-близнец Вадим.После того, как артиста доставили в Боткинскую больницу, его тут же обследовали. Оказалось, у него обострился остеохондроз."Сделали укол и отпустили домой. Оснований для госпитализации нет. Другой информации нет, это реальная информация", – заявил родственник Игоря в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.Вадим также подчеркнул, что карету "скорой помощи" вызвали еще перед началом спектакля "Номер 13D", в котором должен был играть его брат. Поэтому представление пришлось отменить по техническим причинам.11 Окт 2019 в 6:16 PDTНапомним, Игорь пожаловался на резкие боли в ноге и онемение, после чего потребовал вызвать докторов. Как писали ранее , прибывшие на место медики после оказания первой помощи настояли на госпитализации.7 Ноя 2019 в 4:44 PSTОтметим, накануне госпитализации шоумен вернулся из Лондона. Там он играл вмузыкально-поэтическом спектакле "Уроки литературы.Хрестоматия". Вместе с ним на сцене выступали Дарья Мороз, Игорь Верник, Катерина Шпица, Сабина Ахмедова и Антон Лаврентьев.