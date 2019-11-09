Российский пловец Владимир Морозов за день до окончания заключительного этапа Кубка мира, который проходит в Дохе, стал недосягаемым для соперников в общем зачете турнира. Ранее подобного успеха он добивался дважды.

Российский пловец Владимир Морозов за день до окончания заключительного этапа Кубка мира, который проходит в Дохе, стал недосягаемым для соперников в общем зачете турнира. Ранее подобного успеха он добивался дважды.Таким образом, Морозов стал трехкратным победителем общего зачета Кубка мира по плаванию (2016, 2018, 2019). Кроме того, российский пловец является обладателем бронзовой медали Олимпийских игр-2012 и неоднократным призером чемпионатов мира. Также он добивался побед на европейских и мировых первенствах по плаванию на короткой воде.Напомним, что заключительный этап Кубка мира по плаванию завершится 9 ноября.