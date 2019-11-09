9 ноября 285 лет назад в селе Старый Погост под Владимиром родился первый русский астроном Степан Румовский

9 ноября 285 лет назад в селе Старый Погост под Владимиром родился первый русский астроном Степан Румовский. В своё время он был участником экспедиции, наблюдавшей за таким явлением, как прохождение Венеры по диску Солнца. А 11 ноября произойдет редкое астрономическое явление- прохождение планеты Меркурий по диску Солнца.Такие явления происходят, когда планета перемещается по диску Солнца. Это явление довольно редкое- происходит в среднем 13 раз за столетие. Предыдущее прохождение Меркурия наблюдалось 9 мая 2016 года. А в следующий раз такая возможность появится только в 2031 году! Начнется прохождение в 15.35, а закончится в 21.02. по московскому времени. В городе Владимире можно наблюдать только начало явления. Внимание! Наблюдать прохождение Меркурия можно только через специальные солнечные очки или солнечные светофильтры.