Чтобы ваша фотосессия получилась оригинальной и необычной, вы сами должны стать её изюминкой

Трудно поверить, но этим фотографиям 106 лет. Британец Мервин О'Горман, подполковник и фотограф, специально просил свою дочь, Кристину, надеть красное - яркий цвет лучше видно. Эта серия портретов - первая в мире цветная фотосессия.Нина Глизница: "Такое чувство, что эти фотографии взяты из социальной сети, с чего-то аккаунта. Со временем появились новые возможности для фотосессий, которые настолько популярны, что сейчас фотографироваться ходят все, и мужчины, и женщины. А кто лучше? Пора бы это узнать."Свой образ лучше продумать заранее. Обсудите с фотографом, как именно вы хотите выглядеть. Причина неудачных фотографий - скованность. Особенно девушки боятся раскрыться перед объективом. Поверьте, и журналистки тоже. В борьбе со страхом поможет обычный платок.Алёна Смоляк, фотограф: "Сейчас тренд на естественные фотографии, когда кажется, что вас засняли случайно, вы просто гуляли по парку. Возьмите те вещи, которые помогут вам позировать. В парке можно устроить пикник, возьмите собой корзину, плед и какие-нибудь фрукты, овощи, может быть, шампанское вообще, чтобы еще проще было."Наш оператор теперь по ту сторону камеры. Попадая в кадр, мужчины стремятся выглядеть мужественно, рассказывает Алёна Смоляк, фотограф. Но получается наигранно. Она замечает, как правило настоящим мужинам дополнительные атрибуты не нужны.Алёна Смоляк, фотограф: "Если говорить о мужской фотографии, то там, как правило, меньше атрибутов, меньше чего-то дополнительного и больше концентрируется вся съёмка на самом мужчине и его характере. Поэтому там особо ничего не нужно. Он красив, когда просто стоит."Нина Глизница: "Как бы банально ни звучало, главное - быть собой. Чтобы ваша фотосессия получилась оригинальной и необычной, вы сами должны стать её изюминкой. А фотография лишь раскроет вас и ваши качества."Нина Глизница, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"