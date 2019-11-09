Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках визита в Саратовскую область посетил Саратовский государственный технический университет. Там прошла презентация Парка покорителей космоса и проекта благоуйстройства места приземления Юрия Гагарина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках визита в Саратовскую область посетил Саратовский государственный технический университет. Там прошла презентация "Парка покорителей космоса" и проекта благоуйстройства места приземления Юрия Гагарина.Новое общественное пространство будет посвящено подвигу первого космонавта Земли. "История космонавтики началась здесь, на Саратовской земле", – напомнил председатель нижней палаты. Место приземления Гагарина имеет особую историческую ценность, подчеркнул он.Проектом предусмотрено создание уникального парка-музея под открытым небом. Он будет состоять из нескольких частей: входная группа, путь "108 минут", мемориальный комплекс, также предусмотрена велопешеходная зона и маршрут к месту приземления спускаемого аппарата.Парк будет создаваться в несколько этапов. Первый продлится до 12 апреля 2021 года. Будет переоборудована мемориальная зона, проведена реставрация и благоустройство. В парке появятся амфитеатр, речной причал, велопрокат, предусмотрены парковочные места.На втором этапе обустроят выставки космических аппаратов под открытым небом. В рамках третьего здесь появится центр образования и отдыха. Проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства, отметил Вячеслав Володин.При создании парка необходим диалог с обществом, указал спикер Госдумы. Будущий парк послужит развитию окружающих территорий и инфраструктуры, уверен он. Для реализации проекта необходимо приглашать лучших архитекторов, сказал Володин.