Авиационный завод КНААЗ досрочно передал Воздушно-космическим силам РФ 10 истребителей Су-35С. Таким образом предприятие выполнило государственный оборонный заказ на 2019 год, рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Авиационный завод КНААЗ досрочно передал Воздушно-космическим силам РФ 10 истребителей Су-35С. Таким образом предприятие выполнило государственный оборонный заказ на 2019 год, рассказал агентству ТАСС заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.Полностью контракт на поставку Су-35С отечественным вооруженным силам должен быть завершен в 2020 году, когда завод выпустить оставшиеся 10 машин. Впрочем, это не последняя покупка, уточнил Криворучко. Минобороны и дальше будет приобретать эти боевые самолеты.В заключении замминистра добавил, что 4 из 10 истребителей Су-35С были переданы пилотажной группе "Русские витязи".Су-35С – российский истребитель поколения 4++. Он оснащен двумя двигателями с отклоняемыми векторами тяги, что дает машине сверхманевренность. Предельная скорость истребителя на высоте превышает 2 тысяч километров в час. Максимально допустимая перегрузка — 9g.Радиолокационная система истребителя способна заметить летательный аппарат противника на расстоянии до 350 километров. Стандартная боевая нагрузка самолета: две ракеты "воздух-воздух" средней дальности РВВ-АЕ и столько же ракет для ближнего боя Р-73.