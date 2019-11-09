За строительством в лесной полосе Сочи будет следить специально созданная организация. Межведомственная группа появится в Краснодарском крае к концу ноября. Об этом сообщает Вести Сочи.

За строительством в лесной полосе Сочи будет следить специально созданная организация. Межведомственная группа появится в Краснодарском крае к концу ноября. Об этом сообщает "Вести Сочи".Контроль за обеспечением сохранности лесных фондов последнее время очень актуален для черноморского курорта. Как сообщили в администрации края, особое внимание будет уделено таким туристическим центрам, как Сочи, Геленджик, Краснодар, Анапа, Туапсе. Здесь зафиксировано большое количество нарушений при застройке леса и прибрежной зоны.В общей сложности за три года контролирующие органы выявили 170 фактов строительства зданий в местах, где возведение капитальных строений либо вовсе запрещено, либо ограничена высота объектов. В ближайшее время эксперты представят общий список зданий, построенных с нарушением закона. Затем будет решать вопрос об их сносе. В работе участвуют также краевые профильные ведомства.