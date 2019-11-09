Российского хоккеиста Колорадо Эвеланш Никиту Задорова в ближайшее время ожидает операция. У защитника диагностировали перелом челюсти. О сроках восстановления игрока пока не сообщается.

Российского хоккеиста "Колорадо Эвеланш" Никиту Задорова в ближайшее время ожидает операция. У защитника диагностировали перелом челюсти. О сроках восстановления игрока пока не сообщается.О диагнозе Задорова стало известно порталу Denver Sports. Российский защитник был травмирован во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нэшвилл Предаторз", который завершился победой "лавин" со счетом 9:4. Во втором периоде шайба после броска соперника попала в лицо россиянину.В нынешнем сезоне Задоров провел 15 игр, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи.