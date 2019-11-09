Во второй половине 2020 года Россия получит новые рычаги давления на Украину. Президент Владимир Зеленский вряд ли сможет противостоять Москве – ему придется пойти на уступки, прогнозируют эксперты. Из-за этого внутриполитическая ситуация в Незалежной может резко обостриться. Националисты, протестующие против любых договоренностей с Кремлем, уже угрожали свергнуть главу государства.

Во второй половине 2020 года Россия получит новые рычаги давления на Украину. Президент Владимир Зеленский вряд ли сможет противостоять Москве – ему придется пойти на уступки, прогнозируют эксперты. Из-за этого внутриполитическая ситуация в Незалежной может резко обостриться. Националисты, протестующие против любых договоренностей с Кремлем, уже угрожали свергнуть главу государства.Первые месяцы президентства могут показаться для Владимира Зеленского легкой прогулкой по сравнению с тем, что ждет его дальше. Главнные испытания президенту Украины предстоят осенью следующего года, считает киевский политолог Алексей Арестович.Он напомнил, что в сентябре следующего года Россия проведет масштабные военные учения "Кавказ-2020". Москва, заявляли ранее в Киеве, будет репетировать вторжение на Украину."Это не значит, что они сразу после них вторгнуться. Но это значит, что они приходят в оперативную готовность", – нагнетает Арестович.Еще один вызов для Зеленского – энергетический. Ко второй половине следующего года Россия введет газопроводы в обход Украины. "Сам факт этой готовности по войне и по газу очень укрепит внешнеполитическую позицию России, и будет дополнительным инструментом давления", – сказал киевский пропагандист в эфире ютуб-канала "Ukrlife.TV".Украинские вооруженные силы не смогут противостоять давлению российской армии, пугает сограждан Арестович. С противоположной стороны границы расположились четыре армии быстрого реагирования. "А наша мобилизация – это пять-шесть суток, не меньше", – сокрушается пропагандист.Для российские планы не сулят ничего хорошего. Украинскому президенту придется договариваться с Москвой, и чем дольше он ломает комедию, тем хуже будут условия. Рано или поздно ему придется пойти на компромисс по Донбассу и другим болезненным точкам российско-украинских отношений.Как Зеленский может справиться с националистами и людьми, которыми мешают разведению, если он не может справиться со словом «Укроборонбром»��— Путин говорит (@CzarSays)С высокой вероятностью это спровоцирует очередной политический кризис в стране. Протестовавшие против "формулы Штайнмайера" националисты уже угрожали свержением. Пока президенту удалось отбиться, но радикалы и стоящие за ним элитные круги обязательно воспользуются новой возможностью.