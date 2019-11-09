СКР завершил расследование уголовного дела

30-летнего жителя города Струнино будут судить по обвинению в убийства женщины-продавца круглосуточного магазина, сообщает Следственное управление СКР по Владимирской области.По версии следствия, в октябре прошло года, будучи пьяным, обвиняемый ночью пришел в магазин «Ивушка», и нанес несколько ударов двумя ножами 46-летней продавщице. Женщина скончалась на месте. У нее осталась 16-летняя дочь.В ходе следствия мужчина отрицал причастность к убийству, сейчас он находится под стражей.Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.