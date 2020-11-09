Процедура заключения контракта приостановлена.

УФАС приостановила заключение контракта на ремонт Рпенского проезда из-за жалобы от компании «Автогарант». Напомним, что на днях тендер ценой более 2 млрд рублей выиграло Государственное унитарное предприятие «ДСУ-3». Теперь потенциальному подрядчику остаётся ждать результатов её рассмотрения.Напомним, что на дорогу планируется потратить около 2,5 млрд рублей. Первый этап строительства планируют начать уже в декабре. Стартовый федеральный транш уже пришёл в область и . Соединив улицу Мира и Юбилейную, магистраль станет дублёром Добросельской.