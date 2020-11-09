Власти Азербайджана признали, что потерпевший крушение в регионе российский вертолет был сбит ими, передает . Это произошло по-ошибке, подчеркнули в Баку. Минобороны страны принесли ..
<a href="https://33live.ru/novosti/09-11-2020-azerbajdzhan-priznal-ataku-na-rossijskij-vertolet.html" target="_blank">Азербайджан признал атаку на российский вертолет</a> - Власти Азербайджана признали, что потерпевший крушение в регионе российский вертолет был сбит ими, передает . Это произошло по-ошибке, подчеркнули в Баку. Минобороны страны принесли ..
[url=https://33live.ru/novosti/09-11-2020-azerbajdzhan-priznal-ataku-na-rossijskij-vertolet.html]Азербайджан признал атаку на российский вертолет[/url] - Власти Азербайджана признали, что потерпевший крушение в регионе российский вертолет был сбит ими, передает . Это произошло по-ошибке, подчеркнули в Баку. Минобороны страны принесли ..