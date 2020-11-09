Власти Азербайджана признали, что потерпевший крушение в регионе российский вертолет был сбит ими, передает . Это произошло по-ошибке, подчеркнули в Баку. Минобороны страны принесли ..

Власти Азербайджана признали, что потерпевший крушение в регионе российский вертолет был сбит ими, передает "". Это произошло по-ошибке, подчеркнули в Баку. Минобороны страны принесли российской стране свои извинения и заявили о готовности компенсировать потери.