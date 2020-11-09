Среди пострадавших - трое детей.

За семь дней во Владимирской области зарегистрировано 28 ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба УМВД региона.Четыре человека погибли, 34 получили травмы разной степени тяжести. Среди них – трое . Во время двух аварий водители были пьяными. Всего за неделю поймано 74 автолюбителя отказавшихся от освидетельствования, либо севших за руль в подшофе.Среди материалов, опубликованных МВД Владимирской области заслуживает внимание смертельное ДТП, которое произошло 5 ноября. На трассе «Юрьев-Польский – Кольчугино» водитель «Фольксваген-Пассат» выехал на встречу и протаранил «ГАЗ-3302». Сидевший за рулём иномарки 58-летний мужчина скончался на месте происшествия.