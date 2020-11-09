В Белом доме сообщают, что он опытный управленец.

С 9 ноября пост директора департамента цифрового развития занял Сергей Орлов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Сергей Александрович Орлов родился в 1971 году во Владимире. Закончил Владимирский политехнический институт по специальности «радиотехника». Трудовую деятельность начал в 1994 году инженером участка Телеграфно-телефонной станции АО «Электросеть» во Владимире. Имеет опыт работы на руководящих должностях в компаниях «Владимир Телесервис», «Вымпел-Коммуникации», «Теле2» и «Почта России».Исполнявший обязанности начальника департамента Михаил Клименко продолжит госслужбу в должности зама.«Ведомство занимается государственной политикой в сфере информатизации и цифровизации в регионе, связи и телекоммуникаций», - пояснили в пресс-службе Белого дома.