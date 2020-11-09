За минувшие сутки в регионе никто не умер.

За сутки в регионе диагноз Covid-19 поставили ещё 109 жителям области, сообщает портал стопкоронавирус.рф.Из них - 21 во Владимире, 13 в Муромском, 8 в Ковровском, 5 в Петушинском, 6 в Вязниковском, 12 в Гусь-Хрустальном, 6 в Александровском, 7 в Юрьев-Польском, 5 в Кольчугинском районах, 4 в городе Радужный, 6 в Камешковском, 5 в Суздальском, 7 в Гороховецком, 1 в Собинском, 1 в Меленковском, 2 в Селивановском районах.Отмечается, что за минувшие сутки никто во Владимирской области от Covid-19 не умер. Выздоровели и выписаны - 106 человек. За период первой и второй волн в регионе положительный диагноз поставлен 10566 пациентам. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией - 277 человек. Всего за 2020 год побороли болезнь 7808 владимирцев.