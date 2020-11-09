Выбор редакции - компас в море новостей!
Выбор редакции - компас в море новостей!
СВЕЖАЯ КРОВЬ
Ординаторов и студентов привлекли к борьбе с коронавирусом во Владимирской области https://vladtv.ru/society/116847/
НОВОНАЗНАЧЕНЦЫ
Евгений Кондрахин повышен до директора департамента региональной политики Владимирской области
Сергей Орлов стал директором департамента цифрового развития Владимирской области
УКОЛОЛСЯ - И ПОШЕЛ
На данный момент вакцинацию от коронавируса прошел 41 медицинский работник Владимирской области, 16 человек – второй этап вакцинации.
ПОЕДЕМ — ПОСИДИМ Тюрьму в Александрове предложили отдать туристам