Серию побед владимирского “Торпедо” прервал столичный ФК “Родина”. Команды встречались в Москве в рамках 15-го тура. В самом начале матча чёрно-белые получили большое преимущество

Серию побед владимирского “Торпедо” прервал столичный ФК “Родина”. Команды встречались в Москве в рамках 15-го тура. В самом начале матча чёрно-белые получили большое преимущество – голкипера московского клуба удалили за грубую игру. “Торпедовцам” удалось забить первыми. На 44 минуте матча отличился 16-летний Кирилл Моисеев. Комментатор: Подача неплохая. Ну, здесь уже возможности не забить не было.