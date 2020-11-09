Доходы гостиничного бизнеса упали почти на половину – 48%.

По итогам 9 месяцев текущего года поток туристов во Владимирскую область сократился на 34%. Доходы гостиничного бизнеса упали почти на половину – 48%. Об этом ТАСС заместитель губернатора региона Александр Ремига.«По количеству гостей, которые приезжают на экскурсии на один день, за последние месяцы мы отыграли. Вторая половина лета и начало осени были успешными для турбизнеса. Ожидаем, что в новогодние праздники ситуация в этой сфере улучшится», - констатировал он.Спад активности объясняется второй волной пандемии, показатели которой ставят«Регион начинает работу над созданием регионального бренда, с помощью которого планируют увеличить количество туристов. Представить его планируется к середине 2021 года», - отметил Александр Александрович.Добавим, что с 24 июля в области большинству гостиниц разрешено размещать жителей региона и приезжающих в командировку. С начала августа сняты ограничения на проживание туристов из других субъектов РФ.