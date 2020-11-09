Объем инвестиций в региональный бюджет за этот год увеличился. Об этом рассказали в областной администрации. Руководство региона встретилось с представителями инвесторов. Обсуждение

Объем инвестиций в региональный бюджет за этот год увеличился. Об этом рассказали в областной администрации. Руководство региона встретилось с представителями инвесторов. Обсуждение перспектив инвестирования в экономику области прошло на территории первого в России частного города. Александр Ремига, первый зам. губернатора области по промышленности, экономике, сельскому хозяйству: У нас рост 111,5 процентов. 32 миллиарда – объем