Двое пациентов скончались.

За сутки в Костромской области коронавирус выявили у 137 человек. Выздоровели – 33 ранее заболевших.Новые случаи диагностированы еще у 79 костромичей, 11 жителей Волгореченска и 10 - Нерехтского района. Ещё 8 человек заболели в Красносельском районе, 7 - в Чухломском и 5 - в Буйском районе. По четыре инфицированных прибавилось в Костромском и Шарьинском районах, трое - в Галиче и двое - в Островском районе. Ещё по одному диагнозу поставили в Антропово и Солигаличском районе.Не удалось спасти мужчину 55 и женщину 67 лет. Они скончались от осложнений, вызванных инфекцией.За весь период пандемии в Костромской области инфекция выявлена у 8504 жителей. Вылечились 5553 человека. В больницах лежат 742 пациентов, из них 366 с диагнозом COVID-19. На дому лечатся 2420 инфицированных.