В среду, 11-го ноября, в 13:00 по московскому времени состоится очередной матч ФНЛ России.

В рамках 21-го тура Краснодар 2 примет на своем поле Крылья Советов. У кого какие шансы в предстоящем матче? Краснодар 2 – Крылья Советов: прогноз и ставка на матч.

Краснодар 2

После 20-ти туров Краснодар 2 занимает 14-ю строчку таблицы с 24 очками. Преимущество команды перед красной зоной составляет 5 очков, а дистанция до ближайшей переходной зоны – 16. Результативность Краснодара в нападении и обороне – 21 забитый и 30 пропущенных голов.

Статистика команды за последние 10 матчей состоит из 2 побед, 4 ничьих и 4 поражений. В недавних турах Краснодар 2 сыграл в нулевую ничью в трех турах – с Текстильщиками, Брянским Динамо и Иртыш Омск. Помимо этого, команда проиграла Алании 0:4 и Нефтехимику 5:0 и одержала победу над Томью 2:0.

В последних домашних матчах Краснодар 2 заработал 1 победу, 2 ничьи и 2 поражения.

Крылья Советов

Команда гостей предстоящего матча замыкает тройку лидеров турнирной таблицы с 42 очками на счету. Крылья Советов находится в проходной зоне плей-офф, отставая от Оренбурга и Нижнего Новгорода на 1 и 3 очка соответственно. За время ФНЛ в копилке команды 44 забитых гола и 14 пропущенных. У Крыльев лучший показатель эффективности нападения среди всех команд, и одна из лучших оборона.

За последние 10 матчей результатами команды стали 8 побед, 1 ничья и 1 поражение. Не удалось одержать победу Крыльям в турах с Московским Торпедо – поражение 3:1, и с Факелом – ничья 1:1. В остальных турах команда одержала победу над Акрон Тольятти 3:0, Шинником 4:1 и Ротором 3:0.

Прогноз

Крылья Советов ведут активную борьбу за место в числе лидеров и в проходной зоне Премьер-лиги. Команда является самой забивающей в таблице, при этом…Полная версия прогноза и наиболее вероятные события матча по ссылке