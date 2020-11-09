Член Общественной палаты России Мария Бутина опубликовала в своем телеграм-канале две карты, отражающие голосование на выборах президента США в 2016 и 2020 годах. Она отметила, что крупные города, где сильно влияние СМИ и соцсетей, отдали предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

Член Общественной палаты России Мария Бутина опубликовала в своем телеграм-канале две карты, отражающие голосование на выборах президента США в 2016 и 2020 годах. Она отметила, что крупные города, где сильно влияние СМИ и соцсетей, отдали предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену."Карим Дуиеб из компании Jetpack.AI, занимающейся анализом данных, составил карту, которая дает более четкое представление о том, как голоса обеих сторон распределяются по США", – Бутина.Карты отражают предпочтения всех избирателей Соединенных Штатов, а не только выборщиков. На одной из карт – результаты голосования на выборах 2016 года, на другой – 2020-го.По картам очевидно, что американская глубинка продолжает поддерживать Трампа. А крупные города, где влияние СМИ и социальных сейте выше, внезапно "посинели" и проголосовали за кандидата от демократов Джо Байдена."Что это означает? Все просто: информационные войны в действии. Всем нам на заметку", – отметила Бутина.Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Американские СМИ заявляют о победе Джо Байдена с результатом в 290 голосов.7 ноября представитель Демократической партии объявил о своей победе. Он призвал американцев объединиться и отметил, что прошедшие выборы стали рекордными по числу проголосовавших.Дональд Трамп не согласен. Он обвиняет демократов в фальсификациях и требует пересчета голосов в ряде ключевых штатов.