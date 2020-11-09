Муромские футболисты также встретились с клубом из Москвы. Соперником муромлян стал ФК “Казанка”. Это команда из структуры московского “Локомотива”. Матч проходил на выезде.

Муромские футболисты также встретились с клубом из Москвы. Соперником муромлян стал ФК “Казанка”. Это команда из структуры московского “Локомотива”. Матч проходил на выезде. Начали муромляне неудачно. Уже на 7-й минуте встречи пропустили гол. Комментатор: Опасный момент и что там будет? Там будет забитый мяч, 1-0. Счёт у нас открытый. И на 17-й минуте хозяева поля