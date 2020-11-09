Фигурант, воспользовавшись манипулятором, похитил металлический контейнер и ёмкость.

1 ноября текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от 66-летней жительницы города Мурома о том, что с территории ее садового участка, расположенного вблизи деревни Александровка, неизвестный похитил металлический контейнер и емкость. Ущерб заявительница оценила в 40 000 рублей.В результате проведенных оперативных мероприятий, с учетом информации, полученной от очевидцев произошедшего, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 37-летний житель города Мурома.В содеянном мужчина сознался, пояснив, что, проезжая на своей машине мимо садового участка, заметил металлические емкости, которые решил похитить, В помощью манипулятора злоумышленник транспортировал чужое имущество в пункт приема металла.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Металлический контейнер изъят и в ближайшее время будет возвращен законной владелице.