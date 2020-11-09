Эксперт Союза бонистов Роман Леонов раскрыл способ уберечься от коронавируса в России через купюры. Для обеззараживания банкнот в домашних условиях он предложил использовать спирт.

Эксперт Союза бонистов Роман Леонов раскрыл способ уберечься от коронавируса в России через купюры. Для обеззараживания банкнот в домашних условиях он предложил использовать спирт.По словам специалиста, понадобятся медицинский спирт, пульверизатор и время. Роман Леонов заявил, что можно опрыскать деньги спиртом и дать им полежать десять минут, пока влага высохнет.Эксперт уверен: при такой обработке на купюрах не будет ни одного микроба, бактерии и вируса. При этом он отговорил граждан пользоваться для дезинфекции денег утюгом. Дело в том, что от этого бумага становится хрупкой и ломкой, а при частой глажке банкноты начнут ломаться и трескаться.Леонов напомнил, что, когда деньги попадают в систему расчетно-кассовых центров ЦБ, они в течение порядка 25 дней лежат в хранилищах. По данным вирусологов, за этот срок вирусы на бумаге умирают.Напомним, в начале пандемиив апреле этого года наши соотечественники начали отказываться от использования наличных денег. В декабре "Гознак" ответил на сообщения о купюрах, являющихся рассадниками инфекций. Там назвали наличность в стране чистой из-за высоких стандартов. При производстве наличности в России используют антисептики.Однако на безопасность российских банкнот влияют и их владельцы. Хозяевам купюр посоветовали избегать при хранении и использовании наличности сырости и грязи. Также граждан призвали мыть руки после контакта с банкнотами.